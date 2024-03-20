مائل للحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للبرودة علي السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد الخميس امطار خفيفة الي متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحرى تمتد خفيفة مساء علي القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 29 والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 32 العظمى والصغرى 15 درجة .