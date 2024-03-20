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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محمد بن زايد يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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 قام رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي بتهنئة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 

وأعرب بن زايد عن تمنياته الطيبة للرئيس بوتين بالنجاح في مهامه الحكومية الجديدة، مؤكدًا على أهمية العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا.

وفي سياق متصل، قدّم الرئيس بوتين تهانيه للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولجميع شعب الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن رضاه عن التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال العام الماضي.

وفي ختام الاتصال، أكد الزعيمان على استمرارية التعاون الثنائي بين روسيا والإمارات على المستوى الدولي، بما يشمل التعاون في المنظمات الدولية والمنصات الدولية المتعددة الأطراف، بالإضافة إلى استعراض الوضع في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والجهود المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية لشعب قطاع غزة.

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