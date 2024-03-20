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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

خلال 24 ساعة.. ضبط 19000 مخالفة مرورية متنوعة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط “19000” مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (621) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (24) دراجة نارية مخالفة.
 (11104) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (26) مخالفة موقف عشوائى.
 (392) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (4) مخالفات شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية