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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

حملات أمنية
حملات أمنية
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسوان- دمياط- الإسكندرية” بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
مديرية أمن أسوان
 ضبط (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 100 كيلو جرام لنبات الخشخاش المخدر - 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر"الأفيون").. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").
 ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- 2 فرد محلى- 2 خزينة وعدد من الطلقات).
 تنفيذ (804) حكم قضائى متنوع.
مديرية أمن دمياط
 ضبط (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (5) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية
 ضبط (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية لمخدر الحشيش)..بحوزة (عاطلان). 
 ضبط قضيتين سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (قطعتين سلاح أبيض).. بحوزة
(متهمان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

اسوان دمياط- الإسكندرية حملات أمنية