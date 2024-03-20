حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسوان- دمياط- الإسكندرية” بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 100 كيلو جرام لنبات الخشخاش المخدر - 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر"الأفيون").. بحوزة (3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية آلية- 2 فرد محلى- 2 خزينة وعدد من الطلقات).

تنفيذ (804) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا اتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,650 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (5) قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية خرطوش- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (7 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما ( كمية لمخدر الحشيش)..بحوزة (عاطلان).

ضبط قضيتين سلاح أبيض..ضُبط خلالهم (قطعتين سلاح أبيض).. بحوزة

(متهمان).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.