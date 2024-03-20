محافظ الغربية ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأحمدي بطنطا

أدى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفضيلة الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة العشاء والتراويح برحاب مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا وذلك احتفالاً بذكرى العاشر من رمضان.

جاء ذلك بحضور اللواء أ.ح دكتور محمد الهمشرى نائب مدير أكاديمية ناصر العسكرية سابقاً ومستشار الأكاديمية حالياً، اللواء صلاح نبيل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا، العميد هاني عامر المستشار العسكري للمحافظة ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لفيف من القيادات القيادات التنفيذية والدينية والشعبية بمحافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية أن شهر رمضان يعد شهر الانتصارات للمسلمين على مر التاريخ، ورغم كل التحديات فإن مصر قوية على مر العصور وقادرة على تحقيق التنمية والرخاء لأجل أبنائها، مقدمًا التحية لجيش مصر العظيم وقياداته وجنوده البواسل الذي بذل الغالي والنفيس من أجل استرداد ترابنا وكرامتنا.

وتنظم محافظة الغربية ليلة اليوم احتفالية بذكرى العاشر من رمضان بالمركز الثقافي بطنطا، بالإضافة إلى تكريم عددٍ من أسر الشهداء .

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