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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا باخوم بمناسبة عيد الأم: أفكّر بالراهبات والمكرّسات

ارشيف
ارشيف
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هنأ الأنبا باخوم النائب البطريركي للكنيسة الكاثوليكية عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الأمهات بمناسبة عيد الأم قائلا: أهنئ الأحبة بعيد الأم.. الأم العزيزة، سلامًا ومحبّةً".

وتابع: نحتفلُ غدا بعيد الأمّ، بعيد الأسرة. عيد يفوق الأمومة الجسديّة، ويصبح عيد كلّ امرأة تعطي حياتها من أجل الآخرين. 

وقال: أفكّر بالراهبات والمكرّسات. أفكّر بسيّدات لم يُنجبْنَ أبناء بالجسد، ولكن منحْنَ الحياةَ في صمت وخدمة، دون مكافأة، أو كلمة شكر. فليكنِ الربُّ مكافأتهنّ، ونعمتُه هديّتَهنّ. 

واختتم: يقول البابا فرنسيس عن المرأة: السيّداتُ يحملْنَ الحياة، ويمنحْنَنا القدرةَ أن نرى أبعدَ ممّا نرى، لنرى ونفهمَ العالمَ بعيونٍ مختلفة، بقلبٍ خلّاقٍ طاهرٍ عطوفٍ، فبركةٌ خاصّةٌ لكلِّ السيّدات. 
تهنئة لكلّ امرأة تعطي حياتها، بصمتها، وعملها وتضحيتها.

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