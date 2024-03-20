ملخص الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة

تبدأ أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل عتبات البهجة بمشاجرة بين حنفي "محسن منصور" و نعناعة "جومانا مراد" لرفضها زواجه من أختها فله "هنادي مهنى"، يشارك عمر "خالد شباط" حنفي في صفقة تجارية.

تقوم جميلة "بسنت أبو باشا" بزيارة جدها "يحيى الفخراني" في السنتر و تطلب منه شراء بيانو جديد بـ 35 الف جنية و يوافق، تطلب منه جميلة السماح لعمر بالعودة للمنزل مرة أخرى.

يطلب عرفان "صلاح عبد الله" من حنفي مساعدته في البحث عن محل يصلح لتجارة الأعشاب، تطمئن نعناعة فلة و نخبرها انها مسيطرة على حنفي و لا تخشاه، تفرح فلة و تعانقها.

يخبر عمر فريد "حازم إيهاب" انه سيترك الأقامة مع أسامة، يعطي فريد مبلغ من المال عربون للعمل معه، تذهب فلة للولا الراقصة و تسئل عن تيتا "عنبة" و تخبرها أنهم سيتزوجون غداً، تذهب فلة لحنفي و تخبرة باكية بموافقتها على الزواج منه، تتشاجر نعناعة مع فلة بعد علمها بزيارتها لحنفي و موافقتها على الزواج منه.

يزور أسامة " أحمد أبو رية" عمر في منزله الجديد، يذور بهجت و عرفان لبنى " صفاء الطوخي" و لكنها في حالة مزاجية سيئة، يحاول بهجت التخفيف عنها، يخبر عرفان بهجت أنه وجد أدوية إكتئاب لدى لبنى.

تذهب نعناعة ضاحكة لحنفي و تحاول مماطلته في زواجة من فلة، تجلس نعناعة مع تيتا و تخبرة بمعرفة فلة زواجة من لولا الراقصة.

يجلس عرفان في محلة الجديد بصحبة سعاد التي بدأت العمل معه و يعرض عرفان عليها الزواج، يعاتب تيتا لولا على ما قالته لفلة و ينهي علاقته بها بشكل مهين.

تبكي علية "سماء إبارهيم" على حال ابنها الوحيد في الغربة و يحاول عرفان التخفيف عنها و يعدها ان بمجرد نجاح مشروعه سوف يرسلها لابنهم في كنده لتعيش معه حتى تكتفي.

يتحدث بهجت مع متابعيه عن الذكريات و يؤكد لهم ان "الدنيا ماتستهلش نزعل حد ولا نزعل من حد".