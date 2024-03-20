ads
الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة قناة السويس يكلف عاطف منصور للقيام بعمل أمين كلية الزراعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عاطف محمد علي منصور اخصائي شئون مالية أول، وذلك لتسليمه قرار تكليفه للقيام بعمل أمين كلية الزراعة، متمنياً له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.

يُذكر أن  عاطف محمد علي منصور  إخصائي شئون مالية بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة.

الدكتور ناصر مندور أمين عام الجامعة رئيس الجامعة رئيس جامعة قناة السويس شئون التعليم والطلاب