رئيس جامعة قناة السويس يكلف عاطف منصور للقيام بعمل أمين كلية الزراعة

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عاطف محمد علي منصور اخصائي شئون مالية أول، وذلك لتسليمه قرار تكليفه للقيام بعمل أمين كلية الزراعة، متمنياً له التوفيق والسداد في المهمة الموكلة إليه.

حضر مراسم تسليم القرار الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد يس عميد كلية الزراعة، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.

يُذكر أن عاطف محمد علي منصور إخصائي شئون مالية بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة.