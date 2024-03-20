نتنياهو يعترف بخلافه مع بايدن ويؤكد اعتزامه اجتياح رفح الفلسطينية

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوجود خلاف مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكشف عن ذلك على الملأ أمام المواطنين الإسرائيليين، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء.

وتحدث الاثنان لأول مرة منذ أكثر من شهر، يوم الاثنين الماضي، وسط خلاف كبير بينهما بشأن عدوان الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وقال نتنياهو: "في البداية، اتفقنا على ضرورة القضاء على حماس. لكن خلال الحرب، ليس سرا كان لدينا اختلافات في الرأي حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف. "

كما اعترف: "كانت هناك أوقات اتفقنا فيها مع أصدقائنا، وكانت هناك أوقات لم نتفق معهم فيها."

وقال نتنياهو إنه أبلغ بايدن أنه من المستحيل هزيمة حماس دون دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح الفلسطينية، بجنوب غزة.

وأضاف: "قريبا سنوافق ايضا على خطة اجلاء السكان المدنيين الفلسطينيين من مناطق المعارك،".

لكنه كرر أن بايدن طلب "تقديم المقترحات من جانبه في المجال الإنساني وفي قضايا أخرى."