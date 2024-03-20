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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

العثور على جثة عامل وسط بركة من الدماء بالطريق العام بأكتوبر

أرشيفيه
أرشيفيه
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عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة عامل بها آثار كسور وجرح قطعي وآخر غائر بالطريق العام أمام المقابر بمنطقة حدائق أكتوبر.

تلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص أمام المقابر بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عامل وسط بركة دماء وبها آثار كسر بالساق وجرح قطعي وآخر غائر، وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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