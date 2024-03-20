عصام عمر: كل الناس قابلة للتعويض ما عدا أبويا وأمي مبحبش الفلاتر

حلَّ الفنان عصام عمر ضيفًا على برنامج "ألبوم صور" مع إيناس سلامة الشواف عبر محطة راديو إنرجي 92.1 ضمن خريطة برامج رمضان 2024.

وقال عصام عمر، إنه لا يحب انتشار صوره الشخصية في مقابل صور العمل، موضحًا: "بحب الصور توصل شغلي لكن قليل أوي لما بطلع حاجة شخصية".

واستطرد قائلا: "بهتم صورتي تبقى حقيقية ومش بحب الفلاتر .. ولو حد فهمني غلط في البداية كنت مبحبش أحسن صورتي بس لما كبرت في ناس مهمة في حياتي لازم أقولهم الحكاية مباشرة".

وأكد عصام عمر أنه لا يحكم بالظاهر على الآخرين موضحًا: "وإحنا صغيرين كنا بنحكم بالشكل بس لما بتكبر بنعرف إن محدش غلطان بالكامل والناس كلها معذورة".

وكشف عن صفات شخصية وطباع خاصة به قائلا: "محدش مسموح له يشوف عيوبي ومش كل الناس لازم تعرف كل حاجة.. ومبحبش أقرب من الناس أوي.. بحب أعيش في اللالالاند عشان لو قربت من الناس هشوف حاجات مش هتعجبني".

وتحدث عن عائلته وعلاقته بهم قائلا: "كل الناس قابلة للتعويض ما عدا عمي وأبويا وبخاف على زعلهم أوي".