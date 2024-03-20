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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

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من أقرب القربات وأرجى الطاعات.. «المفتي»: يجوز زيارة مقامات آل البيت والصالحين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ردًّ مفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، اليوم الأربعاء، على سؤال عن حكم زيارة أضرحة الصالحين وآل البيت والصلاة بها قائلًا: إن زيارة مقامات آل بيت النبوة والصالحين من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولًا عند رب البريات؛ وهي بمنزلة مجالسة الصالحين.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال لقائه الرمضاني اليومي، أن زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرعًا؛ حيث حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على زيارة القبور كما أن أَوْلى القبور بالزيارة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبور آل البيت النبوي الكريم، وقبورهم روضات من رياض الجنة، وفـي زيـارتهم ومودتهم برٌّ وصلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23].

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام حكم زيارة أضرحة الصالحين آل البيت