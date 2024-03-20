الثقافة تكرم محافظ جنوب سيناء

التقى اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي أمل عبدالله، اليوم الأربعاء ، الذي قدم شكر وامتنان القيادات الثقافية بالوزارة والهيئة لتعاون المحافظ في تحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين أهالي سيناء وهناه بمناسة انتصارات العاشر من رمضان ، واهداه درع الهيئة العامة لقصور الثقافة تقدير لدعمه المستمر للثقافة وتقديمه كل سبل العون للارتقاء بالخدمات الثقافية والفنية بكل ربوع ووديان جنوب سيناء ولتصديقه علي الفعاليات الثقافية والفنية لبرنامج رمضان المقام بكافة المواقع الثقافية.

كما اثني محافظ جنوب سيناء علي مجهودات وزارة الثقافة والخدمات الثقافية المقدمة لأهالي سيناء التي تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن والسعي نحو تنوير ربوع و وديان جنوب سيناء واحتضان المواهب الصغيرة

ووجه بضرورة الاهتمام بتلك المواهب وتكوين فرقة استعراضية تقدم الفن السيناوي لتمثيل المحافظة في المحافل الدولية ضمن بروتوكول التعاون الموقع مع 15 دولة في اطار التبادل الثقافي

واكد المحافظ دعمه الكامل والدائم لدور الثقافة وماتقدمه لابناء الوديان فى محافظه جنوب سيناء

يذكر ان فرع ثقافة جنوب سيناء ما يقرب من 200 فعالية على مدار ليالي رمضان التي تستمر حتى يوم 20 رمضان، وتشهد عددا كبيرا ومتنوعا من العروض الفنية والأمسيات الشعرية والبرامج الثقافية وورش الأطفال والمرأة.

جاء اللقاء في إطار إستراتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بنشر الفكر التنموي والثقافي وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية وخاصة في المناطق الحدودية .

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