النيابة تطلب التحريات حول حرب شوارع في حدائق القبة

أمرت نيابة حدائق القبة بالتحفظ علي 5 أشخاص أصيبوا في حرب شوارع نشبت بينهم بسبب خلاف حول إدارة ساحة انتظار سيارات بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وإرسال الأسلحة المستخدمة والمضبوطة حوزتهم للأدلة الجنائية لفحصها ومعرفة نوعها ونوع الطلقات.

كان قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، تلقي بلاغا بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول 3 أشخاص، و بحوزتهم 3 بنادق خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار ، وطرف ثان 3 أشخاص بحوزتهم 2 فرد خرطوش وطبنجة صوت وطلقات نارية بسبب خلافات بينهما حول إدارة ساحة انتظار سيارات بدائرة القسم ، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم ، نتج عن ذلك إصابة 5 أشخاص برش خرطوش تصادف تواجدهم بمحل الواقعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي طرفي المشاجرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.