حرب غزة ترسم ملامح الانتخابات في أسكتلندا

بينما تستعد اسكتلندا لإجراء انتخابات عامة محورية، فإن الصراع في غزة يلوح في الأفق بشكل كبير، ويشكل الخطاب السياسي ومشاعر الناخبين بطرق يمكن أن يتردد صداها عبر المشهد السياسي، وذلك بحسب ما نشرته فاينانشال تايمز.

في قلب المجتمع المسلم في جلاسكو، تلقي محنة غزة بثقلها على أذهان الناخبين، ومن المحتمل أن تؤثر على نتائج المنافسات السياسية الرئيسية. فقد تركت شدة المشاعر بشأن الصراع في غزة العديد من المسلمين الاسكتلنديين ممزقين بين دعم الحزب الوطني الاسكتلندي أو حزب العمال في الدوائر الانتخابية.

اتخذ الحزب الوطني الاسكتلندي، بقيادة الوزير الأول الاسكتلندي حمزة يوسف، موقفا واضحا بشأن ضرورة وقف إطلاق النار في غزة. وقد لقي الدعم المطلق الذي يحظى به يوسف صدى داخل المجتمع المسلم ويمكن أن يؤثر على الناخبين في الحزام المركزي المكتظ بالسكان حيث يهدف حزب العمال إلى تحدي معقل الحزب الوطني الاسكتلندي.

كما أعرب حزب العمال، بقيادة أنس سروار، عن دعمه لوقف إطلاق النار، وإن كان ذلك وسط خلافات داخلية. لقد منع موقف سروار حزب العمال الاسكتلندي من مواجهة نفس رد الفعل العنيف الذي شهده الحزب في أماكن أخرى من المملكة المتحدة.

ومع ذلك، بين مساجد جلاسكو ذات التوجه السياسي، لا يزال الناخبون منقسمين. وبينما ينظر البعض إلى قيادة سروار على أنها تمثل مصالحهم، يشعر البعض الآخر بالميل نحو الحزب الوطني الاسكتلندي بسبب الروابط العائلية أو المواقف الأقوى المتصورة بشأن قضية غزة.

وعلى الرغم من أن أصوات المسلمين مهمة في جلاسكو، إلا أنها قد لا تحدد بشكل فردي النتائج الانتخابية، وفقًا لمحللين سياسيين. ومع ذلك، فقد زادت مشاركة المجتمع المحلي، تغذيها خيبة الأمل بشأن الاستجابات السياسية للصراع في غزة.

اعتماد حزب العمال التاريخي على أصوات المسلمين يواجه تحديات حيث تعرب الأجيال الشابة عن رغبتها في التمثيل الهادف والمشاركة في السياسة البريطانية. وفي الوقت نفسه، فإن دعم الحزب الوطني الاسكتلندي لغزة يتردد صداه لدى أولئك الذين يسعون إلى اتخاذ موقف أقوى ضد الظلم المتصور.