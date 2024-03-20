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الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مران الزمالك.. تقسيمة قوية للاعبين استعدادا لمواجهة فيوتشر

تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقسم الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز  اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة في وسط الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

وتوج الزمالك ببطولة الكونفيدرالية في المرة الأخيرة نسخة ٢٠١٩.

الزمالك جوزيه جوميز فيوتشر أيمن مصطفى