الأهلي يبدأ مفاوضات تجديد عقد نيدفيد وعبد القادر

فتحت لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي ملف تجديد عقد ثنائي الفريق كريم نيدفيد وأحمد عبد القادر في الفترة المقبلة رغم خروجهما من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وكان أحمد عبد القادر رفض تجديد عقده في الفترة الماضية وطلب الرحيل عن النادي بعد تلقيه عرض من نادي سيفاس سبور التركي على سبيل الإعارة بنية شراء عقده، ولكن المفاوضات تعثرت بسبب خلافات مالية.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن مسؤولي النادي بدأوا المفاوضات مع كريم نيدفيد وأحمد عبد القادر لتجديد عقودهم التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي والموسم المقبل.

وشدد المصدر على أن لجنة التخطيط استقرت على رفع قيمة عقود الثنائي الي 7 ملايين جنيه في الموسم ووضعهما في الفئة الثانية.

وأضاف المصدر أن كريم نيدفيد يحظي بقبول من السويسري مارسيل كولر وأصبح يشارك في المباريات مؤخرا.

وشدد المصدر على أن إدارة النادي ترغب في تجديد عقد أحمد عبد القادر حتى في حالة الاستقرار على رحيله حتى يستفيد النادي ماديا من بيعه او اعارته.