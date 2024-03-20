لأسباب سياسية وشخصية.. رئيس وزراء أيرلندا يستقيل من منصبه

تنحّى رئيس وزراء آيرلندا ليو فارادكار، اليوم الأربعاء، عن منصبيه كرئيس للوزراء وزعيم حزب «فاين غايل» المشارك في الائتلاف الحاكم.

أرجع فارادكار قراره إلى دوافع سياسية وشخصية، مشيراً إلى أنه يقدم استقالته من رئاسة الحكومة بمجرد تعيين خليفة له.

يُعدّ هذا القرار مفاجئاً، خاصةً وأن فارادكار واجه العديد من التحديات خلال فترة رئاسته للوزراء، بما في ذلك أزمة الإسكان والرعاية الصحية.

لا زال من غير الواضح من سيخلف فارادكار في المنصب، بينما تستمر الحكومة الأيرلندية في عملها لحين تعيين رئيس وزراء جديد.

يُثير هذا التطور تساؤلات حول مستقبل آيرلندا السياسي، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.

يُشار إلى أن فارادكار هو أول رئيس وزراء مثلي الجنس في آيرلندا، وقد تولى المنصب عام 2017.