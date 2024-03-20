ads
الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

لأسباب سياسية وشخصية.. رئيس وزراء أيرلندا يستقيل من منصبه

رئيس وزراء آيرلندا
رئيس وزراء آيرلندا ليو فارادكار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنحّى رئيس وزراء آيرلندا ليو فارادكار، اليوم الأربعاء، عن منصبيه كرئيس للوزراء وزعيم حزب «فاين غايل» المشارك في الائتلاف الحاكم.

أرجع فارادكار قراره إلى دوافع سياسية وشخصية، مشيراً إلى أنه يقدم استقالته من رئاسة الحكومة بمجرد تعيين خليفة له.

يُعدّ هذا القرار مفاجئاً، خاصةً وأن فارادكار واجه العديد من التحديات خلال فترة رئاسته للوزراء، بما في ذلك أزمة الإسكان والرعاية الصحية.

لا زال من غير الواضح من سيخلف فارادكار في المنصب، بينما تستمر الحكومة الأيرلندية في عملها لحين تعيين رئيس وزراء جديد.

يُثير هذا التطور تساؤلات حول مستقبل آيرلندا السياسي، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات العامة.

يُشار إلى أن فارادكار هو أول رئيس وزراء مثلي الجنس في آيرلندا، وقد تولى المنصب عام 2017.

 

أسباب سياسية شخصية رئيس وزراء أيرلندا منصب