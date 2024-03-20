ذكرى رحيل عبدالغني النجدي.. أسرار في حياته وعلاقته بإسعاد يونس

عبدالغني النجدي واحد من فنانين الزمن الجميل الذي ربما لم يحصل على بطولة افلام ولم يكن النجم الاول في الاعمال التي شارك فيها ولكنه احد الفنانين المميزين والبارزين في هذا الزمن بالرغم من ادواره الصغيرة ترك بصمة في عالم الفن، كان له طريقته الخاصة في أداءالأدوار وكلماته الخاصة التي مازال الناس يتذكرونها حتى بعد 44 عاما على رحيله حيث تغيرت ادواره من رجل صعيدي، وقروي، ولكن مشترك بينهما خفة الظل وبمناسبة ذكرى رحيله تبرز "البوابة نيوز" بعض المعلومات عنه.

ولد في يوم ٦ ديسمبر عام ١٩١٥.

ولد في قرية المشايعة بمحافظة اسيوط.

حاصل على بكالوريوس في الحقوق جامعة القاهرة.

دخل الفن عن طريق أصدقاء له كانوا يعملون كومبارسات في الأفلام فلاحظوا روح الدعابة لديه واقترحوا عليه دخول الفن.

تتجاوز عدد الافلام التي شارك فيها في تاريخه الـ١٠٠ فيلم.

أبرز الاعمال التي شارك فيها "العتبة الخضراء، أرض النفاق، ابن حميدو، رصيف نمرة ٥، إسماعيل يس بوليس حربي، ربع دستة أشرار، والفانوس السحري".

لم تقتصر موهبته على التمثيل فقط فكان ايضا كاتب سيناريو بارع ووضعه المادي اجبره على كتابة اعمال فنية وبيعها دون كتابة اسمه عليها.

كان ايضا يقوم بتأليف النكت وبيعها لكبار نجوم الكوميديا والمونولوجستات مثل اسماعيل يس وشوكوكو وكان يضع تسعيرة للنكتة الواحدة جنيه.

تزوج مرة واحدة من الراقصة والمونولوجست بديعة صادق وانجب منه ابنه الوحيد خالد عبدالغني وزوجته كانت أخت الممثلة كوكب صادق والدة الفنانة إسعاد يونس، وانفصلت عنه بعد انجاب ابنهما الوحيد.

أصيب اخر ايامه بالاكتئاب الشديد كلما شاهد عمل قام بكتابته ولم يذكر اسمه عليه وكان يبكي بشدة وندم على عدم كتابة اسمه عليها.

وكان اخر أعماله التي شارك فيها خلف أسوار الجامعة الذي عرض عام ١٩٨١ وعرض بعد وقاته بعام.

توفي في مثل هذا اليوم ٢٠ مارس ١٩٨٠.

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