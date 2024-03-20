سفيرة الدنمارك: لدينا العديد الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الصحة والطاقة

أكدت سفيرة الدنمارك آنه دورته ريجلسن، على أن الدنمارك لديه العديد الاستثمارات في مصر خاصة في مجال الصحة والطاقة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك اليوم، الذي عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اجتماعًا بحضور سفيرة الدنمارك آنه دورته ريجلسن، وعمرو النجار القنصل الفخري لسفارة الدنمارك بالإسكندرية.

ورحبت سفيرة الدنمارك السيدة آنه دورته ريجلسن، بالعمل على تعزيز التعاون وحث الشركات المصرية على المشاركة في المعارض الدولية المتنوعة في مصر، إضافة إلى تنظيم زيارات مختلفة للتعرف على إمكانيات الصناعات المصرية.

وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على عقد مزيد من اللقاءات خلال الفترة المقبلة، لتعزيز وتطوير حجم الاستثمارات المتبادلة.

وتضمن اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين المصري والدنماركي في العديد من القطاعات، خاصة وأن تلك الزيارة تعد هي الأولى من نوعها للسفيرة بالإسكندرية، كما تم بحث آليات زيادة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك.

وجاء ذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل، ومحمود مرعي، والمهندس البديوي السيد، والمهندس شريف الجزيري، والمهندس أحمد الكاتب، وبسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.