أسرته تكشف مفاجأة.. العثور على جثة تاجر الأعلاف المختفي بالقليوبية

حالة من الذعر شهدتها منطقة كفر شكر بمحافظة القليوبية بعد العثور على جثة رضا عبدالخالق، 30 عاما، تاجر اعلاف بعد احتفائه عدة أيام عن منزله في رشاح ميت غمر، حيث تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

وقالت أسرة المجني عليه في بلاغهم إن شخصا استدرجه من منزله وخرج معه ومنذ ذاك الحين لم يعد الى منزله وتم العثور على جثمانه، مؤكدين أنه جرى إلقاء القبض عليه وفي انتظار التحقيقات.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغ باختفاء المدعو رضا عبدالخالق. ع، 30 عاماً، تاجر اعلاف ومقيم احدى كفر شكر.

وكشفت التحقيقات ان المجنى عليه لديه محل لبيع الاعلاف باحدى قري منيا القمح بمحافظة الشرقية، وبالفحص والتحري تم العثور على جثمانه برشاح ميت غمر.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض الحادث والتوصل للمرتكب الرئيسى لمنفذ الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.