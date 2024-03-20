رئيس جامعة دمياط يغرس أول شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

قام الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط اليوم الأربعاء، 20 مارس 2024 بتدشين المبادرة بالجامعة بغرس أول شجرة وهي شجرة فرشاة الزجاج التي تندرج تحت أشجار الزينة، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة " ضمن جهود الدولة المصرية لمواجهة التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مختلف دول العالم.

وجاء ذلك بحضور الدكتور معتز كمال النمر مسئول المسطحات الخضراء بالجامعة والأستاذ ربيع حامد طلبة فني زراعي بالجامعة.

وجدير بالذكر أن مبادرة 100 مليون شجرة تحظى باهتمام رئاسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تستهدف الدولة المصرية من خلالها مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء فضلا عن امتصاص الملوثات والأدخنة مما ينعكس إيجابا على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحرارى وتحسين نوعية الهواء .

ويشمل نطاق تنفيذ المبادرة الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، فضلاً عن المناطق الصناعية والظهير الصحراوي للمحافظات، بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية.

ويأتي هذا بينما تم تحديد 9900 موقع يصلح ليكون غابات شجرية أو حدائق في أنحاء المحافظات وتصل مساحتها إلى 6600 فدان.