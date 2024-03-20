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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

استقرار حالة الطقس وعودة الأجواء الدافئة للإسكندرية

نوة الشمس الكبري
نوة الشمس الكبري
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عادت من جديد أجواء فصل الربيع بعد انتهاء نوة الشمس الكبري اليوم الأربعاء 20 مارس، حيث شهدت الإسكندرية استقرار في حالة الطقس منذ ساعات الصباح الأولى، وارتفاع في درجات الحرارة التي سجلت 21، وسرعة رياح 23 كم/ ساعة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك” : "بعد أن شهدت أمس  أغلب أنحاء الجمهورية حالة سريعة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة كانت رعدية ومصحوبة بتساقط حبات البرد على بعض المناطق".

كما نشطت الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ومن المتوقع غدا  استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وحذرت من عدم تخفيف الملابس خلال الأيام المقبلة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

من جانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على أن الشركة كانت في اتم الاستعداد لاي من حالات الطوارئ وهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك عن طريق رفع درجة الإستعدادات ونشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، والتاكد من أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

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