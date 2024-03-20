رهبان جدد بدير القديسين الأمير تادرس والقوي الأنبا موسى ببرية الفرما في عيد الصليب

احتفل دير القديسين الأمير تادرس والقوي الأنبا موسى ببرية الفرما، بعيد الصليب المجيد، حيث صلى الأنبا تادرس مطران بورسعيد ورئيس الدير القداس الإلهي، وشاركه الصلوات الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية، والأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان والمشرف على دير السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب ببرية الفرما، والأنبا بموا أسقف السويس، والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير الشهيدة دميانة ببراري بلقاس.

وفي السياق ذاته، صلي صلوات رهبنة ثلاثة رهبان جدد بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة، والرهبان الجدد هم:

الراهب القس اسحق الأمير تادرس.

الراهب شنوده الأمير تادرس.

الراهب كاراس الأمير تادرس.

كما تم تغيير شكل الأب الراهب القس تادرس الشنوتي (أستراليا) إلى الراهب القس تادرس الأمير تادرس.

يُذكر أن الدير اعترف به المجمع المقدس في جلسته الأخيرة في السابع من مارس الجاري كأحد الأديرة التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.