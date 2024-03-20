تحصين 20524 رأس ماشية خلال أول أيام الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالبحيرة

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف مصطفى سالم، مدير المديرية، عن تحصين 20524 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز خلال أول أيام الحملة القومية الأولى لعام 2024 للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتى انطلقت أمس الثلاثاء الموافق 19 مارس وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وتعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف حملات التوعية وعقد الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها، من خلال إجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أي أمراض وبائية، كما وجهت مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها.

وناشدت جميع المزارعين والمربين وحائزي الثروة الحيوانية بربوع المحافظة بتقديم مواشيهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.