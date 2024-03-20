أفادت فـصائل فلسطينية، بحدوث إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر استهداف قوة إسرائيلية تحصنت في منزل بمحيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وتابعت فـصائل فلسطينية، أنهم استهدفوا دبابة إسرائيلية وأصابوها بشكل مباشر في محور التقدم غربي مدينة غزة.
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فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة إسرائيلية وأصبناها في محور التقدم غربي غزة
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أفادت فـصائل فلسطينية، بحدوث إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر استهداف قوة إسرائيلية تحصنت في منزل بمحيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.
أفادت فـصائل فلسطينية، بحدوث إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر استهداف قوة إسرائيلية تحصنت في منزل بمحيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.