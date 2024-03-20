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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة إسرائيلية وأصبناها في محور التقدم غربي غزة

جنود الاحتلال
جنود الاحتلال
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أفادت فـصائل فلسطينية، بحدوث إصابة عدد من جنود الاحتلال إثر استهداف قوة إسرائيلية تحصنت في منزل بمحيط مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”.
وتابعت فـصائل فلسطينية، أنهم استهدفوا دبابة إسرائيلية وأصابوها بشكل مباشر في محور التقدم غربي مدينة غزة.

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