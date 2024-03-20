"بحوث البساتين" يختتم فعاليات البرنامج التدريبي لطلاب زراعة القاهرة

اختتم معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات البرنامج التدريبى لطلاب قسم الإنتاج النباتي لكلية الزراعة جامعة القاهرة لعدد ٢٠٠ طالب وطالبة، والذي أقيم خلال الفترة من ٢٥ فبراير حتى ٢٠ مارس ٢٠٢٤ بمعهد بحوث البساتين .

وقال الدكتور أيمن حمودة مدير معهد البساتين، إنه تم اختتام فعاليات البرنامج التدريبى للطلاب فى أقسام الفاكهة المختلفة والزينة بمقر معهد بحوث البساتين بالجيزة، وكذلك أقسام بحوث الخضر بالدقى من الأقسام المعنية (قسم محاصيل الخضر خضرية التكاثر - قسم محاصيل الخضر خلطية التلقيح - قسم محاصيل الخضر ذاتية التلقيح - قسم النباتات الطبية والعطرية).

وأكد حمودة، أن هذه التدريبات فرصة لتنمية مهارات وقدرات الطلاب فى المجال الزراعى وريادة الأعمال وربط الدراسة بسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وتسخير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب والخريجين من أجل خلق جيل قادر على تطوير المجالات الزراعية.