بعد حريق استديو الأهرام.. 22.3% من الحرائق تحدث بشكل عارض في مصر.. 45 ألف حادث مماثل خلال 2023.. وخبير يوضح إجراءات السلامة لحماية المدنيين عند اندلاع الحرائق

يتساءل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن أسباب اندلاع عدة حرائق متتالية في القاهرة خلال الأسبوع الجاري، وكان أشهرها حريق استديو الأهرام في منطقة الهرم، والذي امتد ليلحق بعدة عمائر سكنية مجاورة له مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، فيما لم يسفر الحريق عن حدوث أي حالة وفيات أو إصابات شديدة.

وتُعد حوادث الحرائق العارضة في مصر من الحوادث الشائعة بين حوادث الحرائق على مستوى الجمهورية، حيث كشف آخر تقرير صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والصادر فبراير الماضي، أن مصر تعرضت لـ45 ألفا و435 حالة حريق على مستوى الجمهورية، كان منها 10 آلاف و137 حادث بشكل عارض بنسبة 22.3% من حوادث الحرائق، بينما جاء 4991 حادث بسبب الإهمال.

عدد حوادث الحرائق في مصر في الفترة (2019 - 2023)

وحسب تقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فإن معدل حوادث الحرائق انخفض خلال عام 2023، عن الأعوام السابقة له.

مسببات الحرائق

وتأتي أهم مسببات الرئيسية لحدوث الحريق هي النيران الصناعية مثل أعقاب السجائر، أعواد الكبريت، المواد المشتعلة، الشماريخ وغيرهم، وتتعرض المباني السكنية في مقدمة الأماكن التي تحدث بها حرائق بعدد 17 ألفا و804 حادثة بنسبة 39.2%، وتأتي محافظة القاهرة والجيزة في مقدمة محافظات الجمهورية التي تتعرض بكثرة لحوادث الحريق بنسبة 13.2% للقاهرة، و8.6 % لمحافظة الجيزة.

وبلغ أعداد المصابين جراء حوادث الحريق خلال عام 2023، ما يقرب من 812 شخصا، بينما توفى 239 شخصا، بينما كان معدل الإصابات في عام 2022 ما يقرب من 855 شخصا، ومعدل الوفيات 203 أشخاص.

معايير الأمن والسلامة في المنشآت

وحول اتباع معايير الأمن والسلامة في المنشآت المصرية، أوضح خبير الأمن والسلامة المهندس احمد سعداوي عضو مجلس نقابة المهندسين، أن قانون العمل المصرى يتميز بأنه مسايرا لروح العصر وشاملا لمعايير السلامة والصحة المهنية وفقا لما جاء به من أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 م من المادة رقم 202 الى المادة رقم 231 .

وأضاف “سعداوي“ في تصريحات خاصة لـ ”البوابة نيوز”، أن القانون المصري يُلزم أي منشأة بتوفير كافة طرق وسبل السلامة وتطبيق المواصفات التى من شأنها الحفاظ على الأرواح والممتلكات فى جميع المنشأت فى الدولة سواء كانت منشأة حكومية أو منشأة خاصة بالأفراد، وهوأساس للحصول على ترخيص فتح منشأة سواء كانت خدمية أو تجارية أو صناعية، وعدم الامتثال لمتطلبات الحماية المدنية يعتبر أمر غير قانونى، ويتعرض المخالفين لعواقب قانونية بما فى ذلك فرض غرامات مالية أو إغلاق للمنشأة إلى اخره من العقوبات الآخرى.

معايير هندسية

وشدد عضو نقابة المهندسين، على أن تصميم المنشأة بشكل آمن له دور واضح فى تجنب المخاطر الموجودة فى هذا المبنى أيضا والحفاظ على العاملين داخل المنشأة فى حالة وجود أى كوارث طبيعبة أو حرائق، كما إنه يمكن تصميم المنشأة بشكل يعزز السلامة ويحد من المخاطر مثل توفير مسارات الطوارئ للهروب أيضا مواد البناء التى قد تقاوم الحرائق وتقلل من انتشاره.

مهندس احمد سعداوي خبير الأمن والسلامة

وأضاف: أن تقيم المخاطر وإدارتها بإجراء تقييم دورى للمخاطر الموجودة والهدف منها هو تحديد المخاطر وترتيبها على حسب الأولوية ثم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراتها بشكل فعّال، علاو ة على تفعيل الإجراءات الوقائية التى تضمن سلامة المعدات وسلامة العاملين عليها، والصيانة الدورية للأجهزة والتي تقلل من خطر الحوادث الكهربائية أو الميكانيكبة، كما يجب عمل صيانة دورية لأجهزة الإنذار والإطفاء والتأكد من سلامتها ومدى فعاليتها لضمان عملها فى وقت الحرائق.

أهم التعليمات الواجبة على المدنيين

وحول أهم التعليمات التي يجب أن يتحلى بها المواطنين في حالة اندلاع أي حرائق سواء في العمارات السكنية ، أو الأماكن التجارية، أو أماكن العمل، قال خبير الأمن والسلامة المهندس أحمد سعداوي: إن أولى التعليمات الواجبة هو الحفاظ على الهدوء والتصرف السليم فى حالات الحريق، فهو لا يعد أمرا اختياريا بل يعد هو أمر حيوي للحفاظ على سلامة الشخص أثناء الحادث ويزيد من فرصة نجاته، فلا بد من التصرف بوعى وتفكير استراتيجى مما يساعد على اتخاذ القرار السليم والمناسب فى وقت الحاجة إلى ذلك.

ونصح خبير السلامة المدنيين بإتباع التعليمات الأساسية التالية:

فى حالة شم رائحة دخان أو أى غازات أو فى حالة رؤية أى حريق يتم الاتصال فورا على رقم الطوارئ المحلى للدفاع المدني والإبلاغ عن الحريق. التنبيه على الآخرين بوجود حريق من خلال جهاز الإنذار الآلى أو من خلال قرع جرس الإنذار يدويا فى المنشأة المعرضة للحريق كما يمكن توجيية الآخرين إلى مخارج الهروب. يجب على المدنيين الخروج من المنطقة المتأثرة بالحريق بأمان وبسرعة، عبر استخدام أقرب مخرج طوارئ متاحة وعدم التزاحم. عدم استخدام المصاعد الكهربائية في حالة وقوع حريق، واستخدام السلالم فقط. التوجة إلى نقاط التجمع الآمنة للمدنيين الموجودين فى المنشأة كما أن وجودهم فى ذلك الوقت قد يساعد فى التحقق من وجود أشخاص عالقين داخل المنشأة مما يجعل مساعدتهم من فرق الإطفاء أسرع. الاحتماء فى مكان آمن إذا لم يكن متاح الخروج من المنشأة، مثل البقاء فى غرفة مغلقة توفر حماية من الدخان والحرارة المرتفعة.

وشدد "سعداوي"، على أن الهدف الأساسى فى حالات الحرائق هو الحفاظ على سلامة الأفراد، وعليه يجب اتباع التعليمات جيدا مما يسهل من عمل فرق لإطفاء والإنقاذ، حيث يقلل من تعقيدات الموقف ويساعد في توجيه الجهود نحو الأماكن التي تحتاج إلى المساعدة بشكل أكبر.