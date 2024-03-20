فقرات «السيرك القومي» تخطف أنظار جمهور «هل هلالك» بساحة الهناجر.. صور

شارك السيرك القومي، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية، مساء أمس الثلاثاء، في فعاليات الليلة الثانية من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وسط حضور كبير على رأسهم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان أحمد الشافعي رئيس البيت الفني للفنون الشعبية.

قدم فنانو السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه مدير عام السيرك، عدة فقرات مبهرة والتي تفاعل معها الجمهور من الأطفال والكبار وتضمنت الفقرات "التوازن" للفنان محمد جابر، و"ديابلو" للفنان إسلام محمد، و"المهرج" الفنانين عمرو بؤجة، وأسامة فتلة، و"الأنتبوت" للفنانة مروة كمال، واختتمت الفقرات بفقرة "الساحر" للفنان مختار المصرى، تحت إشراف الفنان أشرف أحمد، والفنانة ليلي الجوهري، وقدمت الفقرات نسمة سيد، إدارة فنية عبير محمد، علاء فرج الله.

كما يواصل السيرك القومي فقراته خلال برنامج "هل هلالك" المجاني أيام ١١، ١٨، ٢١ رمضان، وذلك كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، ويستمر برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة حتى يوم الإثنين الأول من أبريل المقبل