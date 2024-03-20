القوات الجوية الأمريكية تعلن نجاح اختبار صاروخ كروز فرط صوتي

أعلنت القوات الجوية الأمريكية، أنها اختبرت بنجاح صاروخ كروز "AGM-183 ARRW" الفرط صوتي نهاية الأسبوع الماضي.

وذكرت في بيان سلاح الجو الأمريكي أمس الثلاثاء، "تمكنت القوات الجوية من الحصول على بيانات قيمة حول قدرات هذه التكنولوجيا المتقدمة، دون الكشف عن الأهداف المحددة للاختبارات.

وتابع البيان: "أن هذا الإطلاق جلب معلومات قيمة وفريدة من نوعها وكان يهدف إلى توسيع نطاق برامج الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

وبحسب بيان القوات الأمريكية، أجريت الاختبارات في 17 مارس الجاري لقاذفة استراتيجية من طراز B-52H أقلعت من قاعدة أندرسن الجوية في غوام.