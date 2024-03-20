زوجة حلمي بكر لـ نادية مصطفى: «لو عندك حاجة ضدي طلعيها»

انتقدت سماح القرشي زوجة الموسيقار الراحل حلمي بكر تصريحات الفنانة نادية مصطفى، والتي صرحت أنها تمتلك تسجيلات خطيرة ضدها، وجاء ذلك خلال لقاء سماح القرشي مع الإعلامية نانسي مجدي، في برنامج القاهرة اليوم الذي يذاع على شاشة قناة اليوم.

ونفت سماح تصريحات نادية مصطفى، مشددة على أن ما تتحدث عنه غير حقيقي، مطالبة إياها بإظهار ما لديها للرأي العام، مستنكرة في الوقت ذاته تصريحاتها ضدها.

وكانت سماح القرشي قد انتقدت نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، مؤكدة أن كل اتهاماته ضدها غير صحيحة، موضحة أنها لجأت إلى القضاء لكي تسترد حقها.

توفي حلمي بكر في أحد مستشفيات محافظة الشرقية مساء يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024م، بعد تعرُّضه لأزمة صحية مفاجئة، عن عمر ناهز السادسة والثمانين.

وصاحب حلمي بكر قبل وفاته العديد من الأزمات والتصريحات أبرزها اتهام سماح القرشي بخطفه إلى الشرقية أثناء مرضه ونفت القرشى ذلك مما دفع نجل حلمى بكر بتفويض المحامى مرتضى منصور لمتابعة أمر والده لحين عودته من الخارج.



وكانت النيابة العامة قد استمعت لأقوال أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر عقب وفاته في واقعة البلاغ والاتهام المقدم من نجله ضدها، يتهمها فيه بقتل والده، حيث أدلت الزوجة بأقوالها التي كشفت فيها عن أن زوجها تم حجزه فى إحدى المستشفيات بكفر صقر بمحافظة الشرقية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، الأمر الذى أدى فى النهاية إلى وفاته نتيجة صراعه مع المرض.