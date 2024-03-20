إياد نصار: «صلة رحم» يطرح تساؤلات مهمة وعلينا محاكمة أنفسنا قبل إصدار أحكام على البشر

لايزال مسلسل "صلة رحم" حديث الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما تحمل قصته من قضية شائكة وجدلية، وعن هذا تحدث الفنان إياد نصار الذي يقوم ببطولة المسلسل لبرنامج تفاعلكم على قناة العربية منذ قليل عن قضية تأجير الأرحام ورأيه الشخصي بها وكواليس العمل الصعبة وردود الأفعال وقال الفنان إياد نصار، إن أي عمل فني يدخل فيه يتمنى بالطبع أن يلقى أصداء جيدة لدى الجمهور، والمهم النية والاجتهاد وما تمنيناه تحقق على أرض الواقع، لذا هو سعيد بردود الأفعال حول المسلسل حتى الآن.



عما جذبه لتقديم المسلسل فقال "رغم أنها قضية شائكة، بإنه بطبيعته لا يحب الأعمال الهادئة ليس من أجل الإثارة، ولكن من أجل مناقشة القضايا الإنسانية، فالندوة مختلفة عن العمل الفني الذي يحمل مراحل متعددة في طياته، فمثلا في صلة رحم يناقش تأجير الأرحام والقرارات والزوايا المختلفة من حياة الناس وفكرة إصدار الأحكام المطلقة دون معرفة ما يواجه هؤلاء البشر، لذا هو عالم من الحكايات كما يطلق عليه كُتاب السيناريو، كل شخصية لها حكاية ويجمعهم رابط واحد وهذا هو الاختلاف في العمل الفني".



واستطرد في الحديث عن الاختلاف بين الندوة والمشروع الفني، قائلًا إن الندوة تناقش قضية مثل تأجير الأرحام من باب حرمانيته الدينية وتجريمه قانونيًا، أما العمل الفني فيأخذك في رحلة مع شخصية حسام التي قررت خوض هذه التجربة رغم معرفته بما يحيط بها من حرمانيه وتجريم، فتعيش معه هذه الحالة الإنسانية بعد اتخاذه هذا القرار.



وتحدث إياد عن شخصية حسام بتناقضاته الكثيرة، وأكد أنه لا يصدر أي أحكام على شخصياته أثناء التصوير، بل على العكس يكون مقتنعًا بمبرراته وأفكاره، هو شخص يرى أن كل ما يفعله صحيحًا وأنها مجرد غلطة صغيرة ويريد تعويض زوجته، لذا كل تفاصيل حياته وما يدور داخله أنا لا أحكم عليه تمامًا، ولكن بعد انتهاءه من التصوير منذ أيام جلس يشاهده وبدأ يفكر في شخصية حسام الغريبة ولكنه في النهاية يمثل التركيبة الإنسانية بمزيجها لا خير مطلق ولا شر مطلق".



وعن رأيه الشخصي في مسألة تأجير الأرحام، قال إنه متدين بطبيعته ولن يخالف الدين بأي شكل من الأشكال، فهو مؤمن بقضاء الله وقدره ولن يعاند الله فيما قدره له، وأكد نصار "أننا مازلنا نعاني في مجتمعاتنا من فكرة التصنيف دون النظر لظرف الشخص، لذا يطرح المسلسل تساؤلات ماذا سنفعل لو واجهنا نفس الظروف؟ لذا علينا التوقف عن إطلاق الأحكام ومحاكمة أنفسنا أخلاقيا قبل محاكمة الناس".



وعن كواليس العمل قال إياد إنها كانت صعبة للغاية، فكل واحد عمل بصدق وإخلاص لكي يظهر العمل للنور، بداية من المنتج صادق الصباح الذي آمن بالفكرة والمخرج تامر مادي الذي لم يتنازل عن مشهد واحد والكاتب محمد هشام عبية الذي كان إضافة قوية للفريق وكل الممثلين الذي تم توظيفهم جميعا في أماكنهم الصحيحة، وأكد أنهم كانوا مثل العائلة طوال فترة التصوير لذا لحظات الفراق وانتهاء التصوير كانت صعبة. كما أن أغنية المقدمة التي قدمها محمد عدوية وأغنية الإعلان التي قدمها مسلم كانت إضافة رائعة للمسلسل.



مسلسل صلة رحم هو من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمد جمعة، يسرا اللوزي، نبيل نور الدين، عابد عناني، صفاء جلال.