في ذكرى وفاته.. محطات في حياة الفنان زكي فطين عبدالوهاب

تحل اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة الفنان زكي فطين عبدالوهاب، الذي امتلك أدوات التعبير عن الشخصيات التي يؤديها في العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما، وقوة أداءه اللافتة، فهو سليل عائلة فنية تحظى بحب الناس، فوالده المخرج الشهير فطين عبدالوهاب، ووالدته الفنانة والمطربة ليلى مراد صاحبة الصوت الملائكي المعروف، حيث يمتزج في هذه العائلة البهجة، والألم، والأمل.

في الخامس عشر من ديسمبر عام 1961، ولد ابن محافظة القاهرة الفنان زكي فطين عبدالوهاب، لأسرة فنية كبيرة، وعشقه للفن فقرر إثقال موهبته بالتدريس، فتخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1983، وعمل كمساعد مخرج مع والده، إلى جانب الكثير من أفلام يوسف شاهين التي من بينها فيلم "اليوم السادس"، كما عمل مديرا في مواقع التصوير لأفلام أمريكية صورت في مصر منها على سبيل المثال وليس الحصر "أقدار الحرب الدامية" عام 1981، و"سكوت هنصور" عام 2001، وغيرها من الأعمال.

بدأ زكي فطين عبدالوهاب مشواره التمثيلي في فيلم "مرسيدس" الذي عرض في 1993، ومن تأليف وإخراج يسري نصر الله، حيث يمضي النوبي، الذي كان ثمرة لعلاقة مرت بها والدته وردة مع رجل أسمر فترة من حياته في مستشفى اﻷمراض العقلية، وحين يخرج من المستشفى، يكتشف أن له شقيق أخر يحاول البحث عنه في دروب القاهرة كي ينال ميراثه، وخلال رحلة البحث المعقدة التي يخوضها النوبي، يقع في حب امرأة تشبه أمه لدرجة التطابق، وتتعقد الرحلة أكثر فأكثر. وشاركه البطولة الفنانين: يسرا، سيف عبدالرحمن، تحية كاريوكا، عبلة كامل، منحة البطراوي، مجدي كامل، باسم سمرة. أتبعه عدد من الأفلام السينمائية منها: بحب السيما، إسكندرية كمان وكمان، واحد صحيح.. وغيرها.

شارك فطين عبدالوهاب في العديد من الأعمال الدرامية منها على سبيل المثال وليس الحصر: تفاحة آدم، فرح ليلي، المواطن اكس، أهل كايرو، سمارة، العراف، آدم وجميلة، البلطجي.. وغيرها من المسلسلات.

قدم دور ضابط الشرطة في المسلسل الشهير "الزوجة الثانية" الذي عرض في 2013، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي، فتحت راية القهر والظلم والاستعباد يعيش الفلاحون بإحدى القرى الريفية التي يحكمها استبداد عمدتها الثري عتمان، الذي يقرر الزواج من إحدى نساء القرية حتى يتمكن من اﻹنجاب، بعد أن فقد الأمل في إنجاب زوجته العاقر، وبالتالي يُجبر الفلاح "أبو العلا" على تطليق زوجته "فاطمة" من أجل أن يتزوج بها هو، حيث تحمل "فاطمة" من العمدة، في الوقت الذي يتزوج فيه "أبو العلاء" من إحدى سيدات القرية الثريات، وتنجح "فاطمة" في بث الشك بقلب العمدة تجاه زوجته "حفيظة" وإنجاب طفل له يرث كل أملاكه، كما تتمكن من اﻹيقاع به في شر أعماله حتى يجن جنونه.

شاركه البطولة الفنانين: عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، عمرو واكد، علا غانم، نجلاء بدر، هشام إسماعيل، محمد دسوقي، وآخرون، ومن تأليف أحمد صبحي، سيناريو وحوار يس الضوي، وإخراج خيري بشارة، وقد سبق وقدم هذا العمل في السينما عام 1967 وحقق نجاحا كبيرا.

أعجب زكي فطين بالفنانة سعاد حسني أثناء تدريبه كمساعد مخرج ثاني مع المخرج على بدرخان في فيلم "أهل القمة" الذي عرض في 1981، ومن بطولة الفنانين: سعاد حسني، نور الشريف، عزت العلايلي، عمر الحريري، عايدة رياض، محمود القلعاوي، ومن تأليف نجيب محفوظ، وإخراج على بدرخان، وكان بالفرقة الثانية في المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، خاصة بعد انفصالها من المخرج على بدرخان، حتى تطورت هذا الإعجاب بإتمام الزواج بها، ولم تستمر هذه الزيجة أكثر من ستة أشهر وانتهت بالانفصال، لكن ما زالت تربطهم علاقة صداقة قوية ممتدة طول العمر.

عانى زكى فطين من أزمتين هُما سرطان الرئة وورم المخ، حيث أصيب في يونيو 2021 بورم في المخ، وكان قد أُصيب في منتصف عام 2019 بسرطان في الرئة، في العشرين من مارس 2022، رحل الفنان زكي فطين عبدالوهاب بعد رحلة صراع من مرض السرطان.