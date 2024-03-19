"انتصارات العاشر من رمضان" بملتقى الفكر لأئمة الفيوم

أقيمت اليوم الثلاثاء فعاليات ملتقى الفكر للأئمة بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، بعنوان: "انتصارات العاشر من رمضان"

جاء ذلك بتكليف من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وبرعاية الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور كل من: الشيخ جمعة عبد الفتاح إمام المسجد محاضرا، والشيخ مصطفى حسان إمام مسجد أبو داوود بالفيوم محاضرا، والشيخ أحمد سرحان إمام مسجد عبد الله وهبي بالفيوم محاضرا.



خلال اللقاء أكد العلماء على الدور العظيم الذي قام به الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر العاشر من رمضان، فقد كان يعلم أنها معركة مصير، كانت نتيجتها النصر.

كما أكدوا أن من دواعي الفخر والعزة والشرف أن نتذكر أيام البركات والنفحات والانتصارات قال (سبحانه): "وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ"، وأن من أعظم العبر والدروس أن نتذكر فضل الله (عز وجل) علينا بالنصر قال (سبحانه): "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ"،

وقالوا أن شهر رمضان لم يكن للراحة وممارسة العبادات فقط، بل ظل على مر التاريخ شهرًا لتحقيق الانتصارات الكبرى والفتوحات العظيمة، التي شكلت جزءًا مهما من التاريخ الإسلامي على مر العصور، مبينين أن أول هذه الانتصارات كانت في يوم بدر هذه المعركة التي أكسبت روحا معنوية عالية للمسلمين، أعطتهم الثقة في أنفسهم لمواجهة أعدائهم، وأنه عبر مرور التاريخ العريق حفل هذا الشهر بالانتصارات حتى وصل بنا الانتصار إلى العاشر من رمضان، حيث تأييد الله لجنده في مصرنا الحبيبة

وأوضح العلماء أن السبب في هذه الانتصارات أننا في شهر الصيام نتحلى بالصبر ودائمًا لا يتمسك أحد بالصبر إلا أكرمه الله، فالصيام يحقق التقوى ويجعلك مع الله فإذا كان الله معك فأنت في نصر على نفسك وعلى عدوك قال (سبحانه): "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ".