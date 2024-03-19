محمود الليثي ومسلم في سهرة رمضانية احتفالا بليالي الشهر الكريم

يحيى الفنان محمود الليثي السهرة الرمضانية مساء بعد غد الخميس ، ابالشيخ زايد، احتفالا بليالي رمضان.

كما يشارك الفنان مسلم في إحياء سهرة الجمعة ٢٢ مارس الجاري، ضمن برنامج فني تم إعداده خصيصا لجمهور ورواد مدينة الشيخ زايد.

تشهد برامج السهرة الرمضانية التي تمتد حتي الفجر، عروض خاصة لفرق المولوية، والتنورة الشرقية، إضافة إلي فقرات غنائية للتخت الشرقي، مع تقديم تابلوهات استعراضية تعبر عن البيئات المختلفة للمدن المصرية والفلكلور الملائم لطقوس شهر رمضان، فضلا عن تقديم استعراض ضخم باسم "المولد" تقدمه الفرقة الاستعراضية.

كما يتضمن البرنامج فقرات فنية خاصة تناسب الأطفال أبرزها عروض الأراجوز، ومسرح العرائس.

يذكر أن برنامج السهرات الرمضانية يقدم يوميا، بينما يشهد يومي الخميس والجمعة تقديم فقرات خاصة لنجوم الغناء المصري.