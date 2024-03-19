غدًا.. جنوب سيناء تحتفل بانتصارات العاشر من رمضان بمأدبة إفطار جماعي

يقيم اللواء خالد فودة، محافظة جنوب سيناء، غدًا الأربعاء، مأدبة الإفطار الجماعي السنوية بمركز جنوب سيناء لدعم المرأة في العاصمة طور سيناء، تزامنًا بالاحتفال بذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة، وبحضور القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ومشايخ وعواقل المحافظة، وممثلي جميع أطياف المجتمع السيناوي، وجمع غفير من مواطني طور سيناء.

يشار إلى أن محافظ جنوب سيناء يحرص على إقامة المأدبة سنويًا في شهر رمضان، ليجتمع أكبر عدد من ممثلي أطياف المجتمع السيناوي حول مائدة واحدة، تأكيدًا على تجانس المجتمع المصري.

وقال فودة، في تصريحات له: إن الإفطار الجماعي تجسيد لمعاني الخير في الشهر الفضيل، وتكريسًا لقيم المحبة والتعاون حيث تتآلف القلوب وتتجلى معاني شهر رمضان الكريم السامية في نفوس أبناء المجتمع القائم على المحبة، ويقوي أواصر الإخاء وتوحد النسيج الاجتماعي، مما يسهم في التكاتف المجتمعي لخدمة المجتمع، وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية.

كان اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، قد عقد اجتماعا تنسيقيا أول أمس الأحد، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ في إطار الإعداد لمائدة إفطار المحافظة السنوية بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات التنفيذية ورئيس مدينتي الطور وشرم الشيخ .

يشارك في حضور المائدة كل أطياف المجتمع بجنوب سيناء من مشايخ وعواقل وموظفين وعمال.

وتابع المحافظ الاستعدادات لتتناسب مع عدد الحضور الذي يتجاوز 1000 فرد ووجه بتزويد المائدة بكل ما تحتاجه من مواد غذائية ولحوم ومشروبات وفواكه وإقامة أمسية دينية على هامش الحفل .

وأعطى المحافظ توجيهاته باستمرار موائد الرحمن اليومية بكل المدن وزيادة دعم مائدة الرحمن بطور سيناء لزيادة أعداد مرتاديها حتى وصل عدد الوجبات اليومية إلى 700 وجبة إفطار كما وجه بالبدء في تطوير ورفع كفاءة مسجد الصحابة بالسوق القديم من طلاءات وإنارة وفرش سجاد ليكون جاهز للافتتاح يوم الاحتفال بليلة القدر.