الأمم المتحدة تؤكد الحرص على تحقيق السلام في اليمن

أكد نائب منسق الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة لدى اليمن ديجو زوريلا، حرص الأمم المتحدة على تحقيق السلام ومعالجة الوضع الاقتصادي في اليمن.

وأشاد المسئول الأممي -خلال لقائه محافظ عدن أحمد لملس، حسبما أذاعت قناة "اليمن" اليوم الثلاثاء- بـ "التسهيلات المقدمة من السلطة المحلية بعدن للمنظمات الأممية وما تشهده المحافظة من تحسن ملحوظ في عدة جوانب".

من جانبه، قال محافظ عدن إن اللقاء بحث أوجه التنسيق بين السلطة المحلية والأمم المتحدة في تنفيذ التدخلات الإنسانية بالمحافظة، كما جرى التطرق إلى عدد من القضايا المتعلقة بالأنشطة الإغاثية والأمنية والهجرة غير الشرعية وآليات العمل المُتبعة بالتنسيق والتواصل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والجهات ذات العلاقة لحلحلة تلك القضايا وإيجاد معالجات فاعلة وفورية لها.