افتتاح الدورة الرمضانية لطلاب جامعة العريش

افتتحت إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة العريش الدورة الرمضانية للطلاب، واستهلت الدورة بثلاث مباريات وكانت النتائج كالتالي:

فوز كلية الطب البشري (2) علي كلية الطب البيطري (2) بهدفين مقابل لا شيء.

فوز كلية الطب البيطري (2) علي كلية الطب البشري (1) بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفوز فريق المدينة الجامعية علي كلية التربية بهدف مقابل لا شيء.

وتستكمل منافسات الدورة علي مدار شهر رمضان المبارك، وأكد الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة أن اهتمام الجامعة بالرياضة يأتي من منطلق آثارها الإيجابية على الصحة العقلية والنفسية للطلاب؛ بهدف إعداد جيل من الشباب الواعي المستنير، الذى يعمل لصالح مجتمعه ووطنه، مشيدًا بالروح الرياضية التي تتحلى بها جميع الفرق، ويلتزم بها اللاعبون المشاركون في الدورة ، رافعين شعار الرياضة أخلاق.