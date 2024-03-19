أوفقَ لمقاصد الشرع وأرفقَ بمصالح الخلق .. «المفتي»: يجوز إخراجُ زكاة الفطر مالًا

قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اليوم الثلاثاء، ردًّا على سؤال عن حكم إخراج زكاة الفطر والفدية نقودًا: إن الذي نختاره للفتوى في هذا العصر، ونراه أوفقَ لمقاصد الشرع، وأرفقَ بمصالح الخلق، هو جوازُ إخراجِ زكاة الفطر مالًا، وهذا هو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها.

وأكد المفتي خلال لقائه الرمضاني اليومي، أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب، تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهم عن السؤال في هذا اليوم» والفتوى مستقرة على ذلك.