"التعاون الخليجي" والبرلمان الأوروبي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي ديفيد ماك أليستر، أوجه تطوير العمل المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية البرلمانية الخليجية الأوروبية.

كما استعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حول الجهود المبذولة في هذا المجال لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وأكد الجانبان على الرؤية المتبادلة لبناء علاقات أوثق في جميع الأصعدة لتحقيق الأهداف المشتركة للشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.