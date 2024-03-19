أيهما أخطر نقص الأكسجين أم زيادة ثاني أكسيد الكربون.. حسام موافي يوضح

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن سؤال يردده الكثيرون حول أيهما أخطر نقص الأكسجين أم زيادة ثاني أكسيد الكربون.



وتابع خلال تقديم برنامج رب زدني علما، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيادة ثاني أكسيد الكربون نهايته دروخة ورغبة في النوم وانعدام التركيز.



وأوضح حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن نقص الأكسجين خطير على القلب، حيث إن سبب الغرق هو تشبع الرئة بالماء ولا تجد الأكسجين.



وأكد حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن من توفي خلال جائحة كورونا كان بسبب نقص الأكسجين الذي يعد سبب الحياة.



واختتم حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن العلاج الأساسي في تليف الرئة الأولي هو الكورتيزون أما التليف الثانوي ممنوع عليه تناول الكورتيزون .