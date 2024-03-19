طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي ينظمون معرضا لتجهيز شنط رمضان

تفقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام اسرة طلاب من اجل مصر معرض اسرة طلاب من اجل مصر لتجهيز شنط رمضان وتوزيعها على المستحقين بجامعة جنوب الوادي.

واكد رئيس الجامعة على حرص اداره جامعة جنوب الوادي على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعي وتشجيعهم على الانخراط في تعزيز صورة التكافل الاجتماعي ودعم المحيطين وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعي.



كما أشاد رئيس الجامعة بدور اسره طلاب من اجل مصر وحيويتها وتنوع انشطتها ومواكبتها لكافة المناسبات القومية والدينية.



وهنأ الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد عام اسرة طلاب من اجل مصر الطلاب بمناسبة شهر رمضان الكريم وحثهم على المزيد من المشاركة والتميز في كافة الأنشطة الطلابية واضاف بان اسرة طلاب من اجل مصر سوف تقوم بتجهيز وتعبئة عدد ( ٦٠٠ ) كرتونة لتوزيعها على الفئات الاولى بالرعاية في الجامعة.

وقد شارك رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة الطلاب في تعبئة الكراتين مع الطلاب وسط جو من السعادة والفرحة من الجميع لما يمثله هذا النشاط من اهمية وقيمة كبيرة في نفوس الجميع في هذا الشهر الكريم.

شهد افتتاح المعرض الدكتورة بدريه حسن علي وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع وتنميه البيئه ومنسق عام فتيات طلاب من أجل مصر والدكتور محمد همام مساعد رائد أسره طلاب من أجل مصر بالجامعه وبعض من رواد اسرة طلاب من اجل مصر بمختلف كليات الجامعة ومنهم الدكتور سامي مراد عميد كلية الطب البيطري والدكتور حسن تهامي كليه التربيه بقنا والدكتور رأفت والدكتور محمد شعبان كليه الزراعه والدكتوره إيمان وكيل كلية الصيدلة والدكتورة هناء منسق برنامج التمريض بالجامعة الأهلية والدكتور محمد الشعيني وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة وعدد كبير من طلاب الأسرة على مستوى كليات الجامعة.