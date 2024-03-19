ألمانيا تعلن تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون يورو لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم الثلاثاء عن تقديم بلاده حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو تتضمن 10 آلاف طلقة ذخيرة.

وأكد بيستوريوس للصحفيين على هامش محادثات مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في قاعدة رامشتاين الجوية أن حزمة المساعدات تشمل ذخيرة وأسلحة مضادة للدبابات وقطع غيار طائرات، وفقا لـ "رويترز".

وأشار بيستوريوس إلى أن الولايات المتحدة ستظل شريكًا يمكن الاعتماد عليه في دعم أوكرانيا، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في هذا المجال.

أوضح بيستوريوس أن ألمانيا لن تُرسل قوات برية إلى أوكرانيا، مؤكدًا على التزام بلاده بدعم أوكرانيا عسكريًا دون المشاركة المباشرة في الحرب.

تأتي هذه المساعدات الألمانية في ظل تصاعد التوتر في أوكرانيا بعد بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، وتعد ألمانيا من أكبر الدول الداعمة لأوكرانيا عسكريًا واقتصاديًا.