وكيل صحة كفرالشيخ: ننشر فرقا طبية في أماكن التجمعات برمضان

الثلاثاء 19/مارس/2024 - 04:02 م

قال الدكتور محمد شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ، أن مديرية الصحة والإدارات الصحية التابعة لها ، تعمل على القيام بإنتشار مكثف للفرق الطبية بأماكن التجمعات طوال شهر رمضان المبارك.

وأشار شقوير ، إلي التزام إدارات، سيدي سالم، بلطيم، دسوق، بيلا، مطوبس ، سيدي غازي، الحامول، قلين الصحية بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ، بالمدن والمراكز وتوابعها ،لتقديم الخدمة للمواطنين بأماكن التجمعات وأمام المساجد.

ولفت إلي أن ذلك يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، في أطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، محدداً نقاط انتشارها وهي بدور العبادة بعد صلاة التراويح ، والنوادي، ومراكز الشباب، والمصالح الحكومية صباحاً، وأماكن التجمعات وغيرها من خلال الفرق الطبية المتنقلة.

وأوضح، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن تكثيف عمل الفرق الطبية الثابته بالمراكز الطبية والوحدات الصحية التابعة للادارات لخدمة المواطنين للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم سيستمر طوال شهر رمضان المبارك ،بجانب تكثيف عمل الفرق المتحركة القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة.

وأشاد ، بجهود الفرق الطبية المتنقلة فى جميع قرى ومدن المحافظة والتى تحرص على آداء الواجب الوطنى نحو جميع المواطنين.

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