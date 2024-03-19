صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي إلى 31819 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، أن عدد الشهداء جراء قصف إسرائيلي للقطاع وصل إلى 31819 شخصا، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 73934.

وأكدت الوزارة في تقريرها اليومي أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في القطاع، ما أدى إلى وفاة 93 شهيدا وإصابة 142 آخرين، حيث يواصل الأشخاص العالقون تحت الركام وفي الطرقات دون أن يتمكن الفرق الإسعافية والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وتستمر الحرب في قطاع غزة لليوم الـ165 مع استمرار القصف الإسرائيلي، وقد تفاقمت الأوضاع الإنسانية حتى وصلت إلى مستوى المجاعة، دون أن تحقق الوساطات أي تقدم في تحقيق وقف إطلاق النار، حتى خلال شهر رمضان.