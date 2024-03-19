طرح البرومو التشويقي لـ"بدون سابق انذار" لعرضه بالنصف الثانى من رمضان

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار للنجم اسر ياسين الإعلان التشويقي للعمل عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيداً لعرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان الكريم

والمسلسل بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي ومن إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول قصة طفل تكتشف والدته بمحض الصدفة إصابته بمرض السرطان لتبدأ رحلتها معه في العلاج وتتوالى الاحداث والصراعات

https://www.instagram.com/reel/C4qtQDisWrw/?igsh=OG13cjN0YjgzZ2Z4