ads
الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

طرح البرومو التشويقي لـ"بدون سابق انذار" لعرضه بالنصف الثانى من رمضان

اسر ياسين
اسر ياسين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق إنذار للنجم اسر ياسين الإعلان التشويقي للعمل  عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيداً لعرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان الكريم

والمسلسل بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي ومن إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول قصة طفل تكتشف والدته بمحض الصدفة إصابته بمرض السرطان لتبدأ رحلتها معه في العلاج وتتوالى الاحداث والصراعات

https://www.instagram.com/reel/C4qtQDisWrw/?igsh=OG13cjN0YjgzZ2Z4

بدون سابق انذار موعد عرض المسلسل اسر ياسين ومسلسل بدون سابق انذار