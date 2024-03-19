الصومال: مقتل 39 عنصرا من ميليشيات "الشباب" بمحافظة شبيلي السفلى

أعلنت وزارة الإعلام الصومالية، اليوم /الثلاثاء/، مقتل 39 عنصرا من مليشيات الشباب في عملية عسكرية مشتركة بمحافظة شبيلى السفلى.

وأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" - أن العملية العسكرية التي نفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين جرت في منطقتي بغداد وبلدوسكا التابعتين لمدينة أفجوي، مضيفة أن العملية التي جرت في منطقة بلدوسكا؛ أسفرت عن مقتل 24 من الإرهابيين، في حين قُتل 15 آخرون في غارة جوية وقعت في منطقة بغداد، كما أسفرت العمليتين العسكريتين عن إصابة عدد من عناصر مليشيات "الشباب".

وأشار بيان الوزارة إلى أن تنفيذ العملية جاء عقب تلقي الجيش معلومات بتجمع عناصر مليشيات "الشباب" في المنطقتين من أجل إعداد مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين الأبرياء.

في سياق متصل، نجح الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية في تحرير عدة مناطق وقرى واقعة بين شاطئ "ليدوا" ومدينة "مركا" بمحافظة شبيلى السفلى من فلول مليشيات "الشباب" التي كانت تتحصن فيها.

