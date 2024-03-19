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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

تربية عين شمس تشارك فى القوافل التنموية بالجامعة لمحافظتى القاهرة والجيزة

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
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شاركت كلية التربية جامعة عين شمس بالقافة التنموية لمحافظتى القاهرة والجيزة، حيث قال علاء الدين فرج وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن فريق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية بورشة عمل تدريبية استهدفت تعليم الأهالي من السيدات مهارات الحرف اليدوية المتنوعة والبسيطة، بهدف توفير بداية محتملة لفكرة ريادة الأعمال في هذا المجال. 

وتميزت هذه الورشة بالأجواء التفاعلية من الأهالي من مختلف الأعمار، حيث تمكن المشاركون من تطوير مهاراتهم الفنية والابتكار بأعمال فنية بسيطة وفريدة باستخدام المواد المتوفرة بسهولة في المنزل.

وقد تم توزيع الهدايا تقديراً للأداء المتميز من قبل السيدات المشاركات، الى جانب عمل التوعية المجتمعية ببعض المشكلات الأسرية وكيفية التغلب عليها ، بالإضافة إلى ذلك، نظم الفريق مسابقات ثقافية موجهة للأطفال بهدف تعزيز الروح الإيجابية للمنافسة وتشجيع المشاركة المجتمعية، وقد تم توزيع مجموعة متنوعة من الهدايا على الأطفال لإضفاء البهجة والسعادة عليهم وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية في الفعاليات المقدمة.

جاءت هذه القوافل ضمن أنشطة تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى (جامعة القاهرة ، جامعة عين شمس ، جامعة حلوان ، جامعة بنها ، جامعة الأزهر )

التوعية المجتمعية القاهرة والجيزة تربية عين شمس جامعة عين شمس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة