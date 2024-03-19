مركز تنمية القدرات بجامعة أسيوط يعلن بدء التسجيل في دورات إعداد المدربين

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط، بالتعاون مع المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلي للجامعات؛ إنطلاق دورات إعداد المدربين، بنظام الحضور المباشر، والمقرر انعقادها في النصف الثاني من شهر إبريل المقبل، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ رئيس جامعة أسيوط، إن الدورة التدريبية تتناول عدة مجالات منها: العرض والتقديم الفعال، والتواصل الفعال، ومهارة استثارة دافعية المتدربين، وجذب الانتباه (كاريزما المدرب)، وإدارة وقت التدريب، كما تناقش عدداً من المحاور المهمة التي تدور حول: مراحل العملية التدريبية و منهجية ADDIE، وخصائص تعلم الكبار، ودور المدرب في التعامل معها، ومظاهر الخوف والقلق أثناء التدريب، وطرق التغلب على الخوف والقلق أثناء التدريب، وأساسيات التدريب الالكتروني عن بعد، وتوظيف الذكاء الاصطناعى فى تقديم العروض التقديمية.

وأوضح الدكتور جابر أحمد مجاهد؛ أن الدورة التدريبية تمتد علي مدار ستة أيام "بنظام الحضور المباشر"، سيتم عقدها في النصف الثاني من شهر أبريل وذلك أيام الخميس، والجمعة، والسبت، لمدة أسبوعين؛ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، ويتضمن عدداً من الجلسات، والمحاضرات العلمية المهمة، مضيفاً أن التسجيل بالتدريب، يتم من خلال التواصل مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بالمبني الإداري بالجامعة، الدور الأرضي، جناح (ج).

الجدير بالذكر؛ أن المتدرب يحصل على، شهادتين باللغتين العربية، والإنجليزية، معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والمركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس، باجتياز الدورة بنجاح؛ بواقع (50 ساعة تدريبية) شاملة عدد ساعات التدريب وكذلك التطبيقات العملية