برلمانى: بعض الوزراء يعملون ضد المواطن ويخالفون تعليمات القيادة السياسية

شن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هجوما شديدا علي بعض الوزراء بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.

وقال درويش في بيانه العاجل الذي القاه مع بداية أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إن بعض الوزارء بالحكومة يعملون ضد المواطن المصري ويخالفون تعليمات القيادة السياسية بل أنها تمثل جلطة في شريان الحكومة وتكاد تضربها في مقتل ولابد من ازالة تلك الجلطة وابعاد من يعمل ضد مصالح المواطن المصري .

وذكر درويش أن الحكومة لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء حتي الان رغم الانتهاء من المهلة التي كانت امام الحكومة لاصدار تلك اللائحة والمقدرة ب 3 اشهر .

وأضاف ان الحكومة اعلنت اكثر من مرة اصدار اللائحة ولكن لم يتم اصدارها حتي الان وعدم اصدار اللائحة يضع مصالح المواطن في مهب الرياح كما انه يضيع علي الدولة اموال طائلة تدخل خزينة الدولة وهو ما يمثل حالة من حالات اهدار المال العام.

و طالب درويش بحضور وزير الإسكان الي قاعة المجلس لمسائلتة في هذا الامر وقال درويش علي الرغم من قيام القيادة السياسية بمجهودات كبيرة للعمل علي تحسين حال الاقتصاد المصري وابرام اتفاقيات منها اتفاقية راس الحكمة وغيرها من الامور الا ان الحكومة تصر علي السير عكس الاتجاه ومعاندة المواطن المصري وطالب درويش بسرعة اصدار اللائحة التنفيذية لمشروع القانون .

من جهة اخري طالب وزير الشئون البرلمانية المستشار علاء الدين فؤاد بحذف بعض كلام درويش من المضبطة .

وأكد أن الحكومة تعمل لصالح المواطن وتعمل علي تنفيذ تعليمات القيادة السياسية، إلا أن رئيس المجلس رفض طلب الوزير قائلا : “ان كلام النائب جاء في سياق بيانه العاجل ولم يخرج عن النصوص”.

